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كنتاكي تغلق 108 فروع في ماليزيا إثر المقاطعة المناهضة للإحتلال

كنتاكي تغلق 108 فروع في ماليزيا إثر المقاطعة المناهضة للإحتلال
الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أغلقت سلسلة مطاعم كنتاكي الأمريكية فروعها البالغ عددها 108 في ماليزيا مؤقتا، على خلفية المقاطعة التي بدأت رداً على الهجمات الإسرائيلية على غزة وحملات دعم الشعب الفلسطيني.

العالم فلسطين المحتلة

وبحسب موقع" الأناضول"التركي، ووفقا لصحيفة ستريت تايمز السنغافورية، الاثنين، فقد أوقفت كنتاكي أعمالها في ماليزيا.

ونقلت الصحيفة عن عمال المطعم، أن فروع كنتاكي باتت شبه خالية من الزبائن منذ أسبوع.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا.

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