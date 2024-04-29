معرض إكسبو الايراني يتحدی الحظر الامريكي

العالم - مراسلون

لم تنته قائمة العقوبات الأمريكية ضد إيران بل باتت تطال قطاعات التصدير، معرض اكسبو للتصدير والذي حطّ رحاله في العاصمة طهران جاء في توقيته ليبرهن مدى تحدّي الشركات الإيرانية للعقوبات والمقاطعات.

وقال ماهر الماکني وهو تاجر عماني زار المعرض:"بصراحة المعرض جميل جداً وفيه عروض کثيرة رأيناها والحمد لله هناک تطور (في العلاقات) بين سلطنة عمان وايران وهذا التواصل جميل جداً".

وقال مدير شرکة نجمة للتصدير في العراق، عبدالله الخالدي لقناة العالم:"لقد اخذنا الجام من الشرکات الايرانية وسوف نستخدمها في العراق وعمان والحمد لله والشکر الامور طيبة والمعرض منظم بشکل جيد".

وقال سعد المعيني وهو زائر من عمان:"المعرض فيه نشاط طيب ومتوفر في مختلف المجالات، اليوم هو أول يوم لزيارتي المعرض وان شاء الله سوف استمر بالتجول فيه لمدة يومين".

شركة خوزستان للصلب كانت واحدةً من جملة الشركات التي شارکت لعرض منتجاتها بعد الأزمة الإيرانية الإسرائيلية لكنها جاءت لتثبت وجودها بشتّى الطرق.

وقال مدير العلاقات في شرکة خوزستان للصلب، محمد جامي:"شرکة خوزستان للصلب هي شرکة رائدة في البلاد لانتاج الصلب، في کل عام تحطم الرقم القياسي في انتاج الصلب وحضورها في المعرض له دور بارز وريادي".

المعرض أصبح ملتقى لأكثرمن ثمانين دولة والآلاف من التجار ورجال الأعمال والمستثمرين ليتعرّفوا على الطاقات التصديرية للشركات الإيرانية بشقّيها الخاص والعام.

لم يقف قطار الحظر الاميرکي ضد ايران بل طالت سکته قطاعات تجارية واقتصادية واستثمارية بشقيها الخاص والعام وهنا تحديداً جاء مزيج من الطاقات التصديرية ليثبت للطرف الاخر الذي فرض عقوبات احادية الجانب انها مستمرة وإن طال الطريق.