مراسل العالم: وصول جثامين 25 شهيد الی مستشفی في رفح

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان مدينة رفح الواقعة في اقصی جنوب قطاع غزة، تعرضت يوم الاثنين الی غارات كثيفة أدت الی مجازر بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح مراسل العالم ان أخر هذه الغارات استهدفت منزلاً لعائلة العفيفي في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح أدی الی استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة، تم نقل جثامينهم الی مستشفی ابويوسف النجار.

وسبقت هذه الغارة، فجر هذا اليوم، سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت منزلاً لعائلة ابوطه في منطقة الجوازات في وسط رفح ادی الی استشهاد 10 مواطنين فلسطينيين واصابة عدد أخر.

وكان هناك قصفاً أخراً لمنزل عائلة الخواجة في مخيم الشابورة وسط المدينة ادی الی استشهاد 8 مواطنين.

اما في استهداف منزل عائلة الخطيب فقد ارتقی 5 شهداء واصيب عدد من المواطنين.

وأكد مراسل قناة العالم ان هناك عدد من الشهداء لم تتمكن طواقم الامداد من انتشال جثامينهم من تحت انقاض المنازل التي دمرتها طائرات الاحتلال الاسرائيلي خلال هذا اليوم.