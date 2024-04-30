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وزير الدفاع: إيران عازمة على بناء أواصر وديّة مع دول أفريقيا

وزير الدفاع: إيران عازمة على بناء أواصر وديّة مع دول أفريقيا
الثلاثاء ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:٤٦ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميدمحمدرضا آشتياني أن إيران مستعدة لبناء علاقات وديّة مع كافة الدول الإفريقية، وخاصة دولة زيمبابوي المستقلة والثورية.

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وأضاف العميد محمدرضا آشتياني، خلال لقائه نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينيو تشيونغا في طهران اليوم: أن زيمبابوي تحظى بأهمية كبيرة بين البلدان الثورية، نظرا لقادتها وشعبها الثوار وحفاظا على روح الاستقلال ومحاربة الاستعمار والدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه في منطقة جنوب أفريقيا.

وأضاف: أن القارة الأفريقية تحظى بمكانة خاصة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع آشتياني أن وزارة الدفاع الإيرانية تؤكد رغبتها في بناء علاقات ودية مع جميع الدول الأفريقية، وخاصة دولة زيمبابوي المستقلة والثورية.

بدوره قال نائب رئيس الجمهورية الزيمبابوي كونستانتينيو تشيونغا، خلال هذا اللقاء: إيران واحدة من الدول الشريكة لدولة زيمبابوي، ونحن على استعداد لتطوير التعاون معها في المجالات الدفاعية والاقتصادية.

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