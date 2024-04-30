الإحتجاجات الجامعية في أمريكا وقلق نتنياهو من إعتقاله

العالم - العين الاسرائيلية

ورصد برنامج"العين الاسرائيلية"، إنتفاضة الجامعات في الولايات المتحدة الامريكية واوروبا والكثير من دول العالم على حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة التي باتت تشكل كابوسا يعيشه الصهاينة يوميا في ظل استشعار الخبراء والمعلقين في الاعلام العبري مدى خطورة هذه الصورة التي يظهر فيها الكيان الصهيوني في العالم اجمع ولا سيما في صفوف الجامعيين.

وفيما يتعلق بمدى تأثير الإحتجاجات الطلابية في العالم خصوصا في امريكا على الكيان وعلى صورته التي عمل عليها طوال 75 عاما، أكد د.محمد علي المفكر السياسي الفلسطيني أن هذه الاحتجاجات ستؤثر على الكيان وعلى الولايات المتحدة الامريكية، وربما على ما يسمى بالحضارة الغربية برمتها.

ونوه محمد علي إلى أن هذه الاحتجاجات أكدت بأن تلك الاوهام التي بنيت عند الحركة الصهيونية وعند القوى الاستكبارية الداعمة لها في أنهم تمكنوا من "كي" وعي الناس ومن غسل أدمغتهم ومن السيطرة على وعيهم، قد سقطت، فهم كانوا يعتقدون انهم بفعل هذه التكنولوجيا الهائلة وبفعل تدفق المعلومات الهائلة سيجعل الناس في حال ضياع فيمكنهم ذلك من فرض أمر واقع مر، كما يريد، لذلك تحدثوا عن نهاية التاريخ، في أن التاريخ استقر لهم وانتصروا لكي تثبت الوقائع ان هذا التدفق في المعلومات قد جاء في غير مصلحتهم، وسيكشف انهم كاذبون وان كل ما كانوا يمثلونه على أنهم الضحية وانهم من يريد الديمقراطية، وان الولايات المتحده الامريكيه مع حرية الرأي كل ذلك كان كذبا ، حيث كان الدبلوماسي الصهيوني السابق واضحا في وصف ما يجري ضد الكيان في الولايات المتحدة الامريكية بالمستنقع الذي وقع فيه هذا الكيان.

وناقش البرنامج ما ينتظره الكيان هذه الايام سيكون حاسما، و صفقه تبادل الاسرى أو الهجوم على رفح والمشكلة ان نتنياهو ليس مطلق اليد في هذا الاختيار كما يقول معلقون في الاعلام العبرية.

وتطرق البرنامج إلى ما يعيشه الكيان من إرباك حقيقي واسبوعا حاسما لا سيما نتنياهو ووزرائه الذين عليهم اجتياز امتحان رفح وصفقة التبادل ومذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية.

ضيف البرنامج:

-د. وليد محمد علي الباحث والمفكر السياسي

التفاصيل في الفيديو المرفق..