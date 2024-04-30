إيران تؤكد على توسيع التعاون التجاري والزراعي مع سريلانكا

العالم – إيران

نيكبخت قال ذلك خلال اللقاء مع وزير الزراعة السريلانكي ماهیندا آمارافیرا في طهران؛ مبينا أن إيران استوردت خلال العام الماضي ما يزيد عن 70 مليون دولار من المحاصيل الزراعية، ولاسيما الشاي وجوز الهند من دولة سريلانكا.

وطلب وزير الجهاد الزراعي الإيراني، من الجانب السريلانكي بأن يعيد النظر في أسعار منتج الشاي.

وفي جانب آخر من تصريحاته خلال اللقاء، أكد نيكبخت على استعداد إيران لمشاركة تقنياتها وتجاربها الفنية بمختلف المجالات ومنها التربية الحيوانية والثروة السمكية مع دولة سريلانكا.

من جانبه أكد وزير الزراعة السريلانكي على استعداد بلاده للتعامل التجاري عبر آلية المقايضة مع إيران، قائلا: إننا بحاجة إلى النفط ومستعدون لمقايضة منتجاتنا قبال الحصول على هذا المنتج.

كما أشار امارافيرا خلال اللقاء مع نيكبخت اليوم، إلى معرض طاقات إيران التصديرية (إكسبو) المقام في طهران؛ وأكد على إمكانية استيراد الأدوات والمكائن الزراعية الإيرانية ذات الجودة والأسعار المطلوبة التي عرضت في هذا المعرض.