جيش الاحتلال يكشف تفاصيل كمين للقسام قتل فيه جنديان

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت إذاعة الجيش، إن جنديي الاحتياط، عيدو أبيب وكاليكيدان مهري، قتلا بنيران ثنائية الاتجاه، أطلقتها دبابة تابعة للجيش تجاههما.



وأوضحت أن كمين القسام، بدأ عند الساعة 17:00، مساء الأحد، بعد تحرك دبابة قرب مبنى المستشفى التركي، في منطقة نيتساريم.

ولفتت إلى أن عناصر القسام، بدأوا هجوما على قوات الاحتلال، في المنطقة بواسطة الصواريخ والقذائف المضادة للدروع، وخلال تبادل إطلاق النار، خرجت دبابة تتبع اللواء 679، من السواتر الدفاعية، وأطلقت قذيفة على مبنى يقع خارج حدود قطاعها المخصص.



وكشفت عن أن المبنى كان يضم جنودا من لواء كرميئلي، ما أدى إلى مقتل اثنين بفعل القذيفة وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.



يشار إلى أن القسام، وفصائل المقاومة، كثفت من ضرباتها على منطقة محور نيتساريم، خلال الأيام الماضية، عبر عمليات القصف بالصواريخ وقذائف الهاون.



وحتى الآن يرفض الاحتلال الانسحاب من منطقة محور نيتساريم، من أجل فصل القطاع إلى نصفين، ومنع النازحين من العودة إلى شمال قطاع غزة، بعد قيامه بتهجيرهم في بداية العدوان.



ومن ضمن اشتراطات حركة حماس في المفاوضات، انسحاب قوات الاحتلال من المنطقة بالكامل، من أجل عودة النازحين إلى مناطقهم، تمهيدا لصفقة تبادل أسرى.