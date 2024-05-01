الأمم المتحدة: هجوم 'إسرائيل' على رفح "يلوح في الأفق القريب"

العالم- فلسطين

وناشد أنطونيو غوتيريش الأمين العام لأمم المتحدة "بذل كل ما في وسعها" لمنع أي هجوم "إسرائيلي" على رفح حيث يعيش أكثر من 1.2 مليون نازح فلسطيني.

وتوعد رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بالمضي في الهجوم الذي يهدد بتنفيذه منذ فترة طويلة على رفح.

وقال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ في بيان إن "العالم يناشد السلطات الإسرائيلية منذ أسابيع الابتعاد عن رفح، لكن عملية برية هناك تلوح في الأفق القريب".

وأضاف "الحقيقة البسيطة هي أن العملية البرية في رفح لن تكون أقل من مأساة تتجاوز الكلمات."