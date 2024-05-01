الصين تعلن عن حوار معمق و صريح بين حماس و فتح و  رغبتهما في المصالحة

العالم-اسيا والباسفيك

وأكد لين في مؤتمر صحفي دوري أن الوفدين أجريا حوارا معمقا وصريحا وأحرزا تقدما إيجابيا، مؤكدا أن الجانبين اتفقا على مواصلة الحوار في يونيو/حزيران المقبل بالعاصمة بكين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن وفدين من فتح وحماس عقدا جلسة حوار وطني في بكين.

وتابعت أنهما اتفقا على ضرورة إحياء اللجان المشتركة لمعالجة أي إشكالات تطرأ بين الحركتين.

بدورها، قالت حركة حماس إن وفدا برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية بالحركة موسى أبو مرزوق، التقى نائب وزير خارجية الصين دانغ لي في العاصمة الصينية الأحد.

وأضافت الحركة أن الوفد بحث مع المسؤول الصيني سبل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة، واستعرض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

كما بحث الجانبان الواقع الإنساني المأساوي الذي تسبب به جيش الاحتلال الصهيوني، ومدى إمكانية تعزيز الصين لمساعداتها الإنسانية العاجلة.

وأشاد وفد حماس بـالموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية، والرافض للإبادة التي يتعرّض لها شعبنا، إضافة إلى التأكيد على المساعي الصينية الحسنة لوحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وتحقيق آمال وتطلعات شعبنا.

وأضافت الحركة أن لي عبَّر عن موقف بلاده الثابت من القضية الفلسطينية العادلة، واستمرار جهودهم لوقف الممارسات غير الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، والوصول إلى وقف إطلاق النار، ودعم شعبنا في جميع المحافل الدولية.

وأكد الجانبان على استمرار المشاورات، والعمل على إنجاز الوحدة الوطنية الفلسطينية، واستعداد الصين لتقديم كل ما يلزم.