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قائد الثورة الإسلامية: الشعوب حساسة تجاه غزة ولاينبغي السماح بإبعادها عن الأنظار

الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

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