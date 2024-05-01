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قائد الثورة: أميركا شريكة اسرائيل في جرائمها بغزة ولايمكن أن نثق بها

الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٣ بتوقيت غرينتش

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