فيديو خاص: نتنياهو يناشد الدول الغربية؟!!

العالم - خاص بالعالم

منسوب الخوف لدى قادة الكيان الإسرائيلي يرتفع مع تزايد احتمال إصدار محكمة الجنايات الدولية أوامر باعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان، هرتسي هليفي، وآخرون.

نتنياهو تحسس الخطر فخرج الى شاشات التلفزة ليناشد قادة الدول الغربية التدخل لدى محكمة الجنايات الدولية لمنعِ صدورِ مذكرات الاعتقال.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "إن "إسرائيل" تتوقع من زعماء العالم الحر أن يخرجوا بقوة ضد هذه الخطوة الفاضحة، وهي خطوة من شأنها أن تضر بقدرة الدفاع عن النفس ليس فقط لدولة إسرائيل، بل لجميع الديمقراطيات في العالم".



وفي الإطار نفسه، ذكرت صحيفة «معاريف» أن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة مع جهات دولية عدة، وخصوصا مع الولايات المتحدة، للضغط على الرئيس جو بايدن، للتحرك من أجل منع إصدار مذكرات الاعتقال.

فقادة الاحتلال يعلمون خطورة هذا الأمر، وفضلا عن أن هذا سيعرضهم للاعتقال في أراضي الدول الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية، كذلك سينضم هؤلاء إلى نادي مجرمي الحرب.

ووفقا لمحليين إسرائيليين فإن ذلك سيؤدي إلى تسعير الاحتجاجات ضد كيان الاحتلال في جميع أنحاء العالم، بهدف حمل الحكومات الغربية على حظر تصدير الأسلحة إليها، على خلفية ارتكابها جرائم حرب.

وفي خطوة استباقية أصدر وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس، تعليمات إلى جميع السفارات والممثليات الديبلوماسية الإسرائيلية حول العالم بالاستعداد لاندلاع موجة معادية للسامية واليهود والكيان الإسرائيلي إذا صدرت مثل هذه الأوامر.

يأتي هذا بعدما عقد مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، جلسة سرية بحث خلالها احتمال صدور مذكرات الاعتقال، مقررا إطلاق حملة ضغط ديبلوماسية وتفعيل أدوات أخرى للحؤول دون ذلك.