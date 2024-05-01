الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤
١٠:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم..

ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية الی 8535 فلسطيني

الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

شنت قوات العدو الصهيوني، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت 20 مواطناً فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم طفل، ومعتقلون سابقون.

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين نقلاً عن بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير ان الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، قلقيلية، بيت لحم، رام الله، طوباس، نابلس، أريحا، والقدس.

وأشار البيان إلى أن العدو يواصل تنفيذ عمليات تنكيل، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ولفت إلى أن العدو اعتقل عشرات العمال من الضّفة، بزعم الدخول للعمل دون تصريح إلى أراضي 48، ولم يتسن معرفة أعدادهم وهوياتهم.

يُشار إلى حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8535، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

روابط ذات صلة

تزايد التصعيد في الضفة والقدس المحتلتين.. والتوسع الدولي لحراك الجامعيين الأميركيين