ارتفاع عدد المعتقلين في الضفة الغربية الی 8535 فلسطيني

العالم - مراسلون

وأفادت مراسلة قناة العالم في جنين نقلاً عن بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير ان الاعتقالات توزعت على محافظات الخليل، قلقيلية، بيت لحم، رام الله، طوباس، نابلس، أريحا، والقدس.

وأشار البيان إلى أن العدو يواصل تنفيذ عمليات تنكيل، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

ولفت إلى أن العدو اعتقل عشرات العمال من الضّفة، بزعم الدخول للعمل دون تصريح إلى أراضي 48، ولم يتسن معرفة أعدادهم وهوياتهم.

يُشار إلى حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 8535، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.