واشنطن تهدد اليمن بتصعيد جديد وخطير..

العالم - اليمن

والمح وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن بتصريح جديد إلى نية بلاده اعادة فرض الحصار على اليمن زاعماً انه لن يكون ثمة فرصة لدخول المواد الغذائية إلى اليمن وتحديداً مناطق الشمال.

واشار بلينكن إلى ان بلاده تطمح لرؤية المجاعة في اليمن، مجدداً مطالبته اليمن بوقف عملياتها البحرية ضد السفن المرتبطة بالكيان الإسرائيلي.

وكان بلينكن يتحدث قبيل وصوله لتل ابيب ضمن جولته التي يسعى من خلالها تمهيد الطريق لمعركة رفح.

وتشير تصريحات بلينكن التي تتزامن مع حراك امريكي مكثف بملف اليمن إلى مخاوف امريكية من ردة فعل اليمن في حال قرر الاحتلال الهجوم على رفح اخر ملاجئ السكان بغزة.