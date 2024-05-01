تركيا توجه صفعة جديدة مدوية لكيان الاحتلال

العالم-تركيا

وتابع فيدان في مؤتمر صحفي من أنقرة، أن "إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم"، مضيفًا أنه "لا يموت الفلسطينيون وحدهم في غزة بل الإنسانية كلها".

وأشار إلى أن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب، موضحًا أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

وأكد فيدان، على أن أنقرة لن تقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم محذرًا من عواقب اجتياح الكيان الإسرائيلي لمدينة رفح.

وطالب فيدان، المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، قائلًا "إن الإنسانية تموت كلها بسبب حرب غزة وليس الفلسطينيين فقط".