الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤
٠١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا توجه صفعة جديدة مدوية لكيان الاحتلال

تركيا توجه صفعة جديدة مدوية لكيان الاحتلال
الأربعاء ٠١ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

قررت تركيا اليوم الأربعاء ، الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

العالم-تركيا

وتابع فيدان في مؤتمر صحفي من أنقرة، أن "إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم"، مضيفًا أنه "لا يموت الفلسطينيون وحدهم في غزة بل الإنسانية كلها".

وأشار إلى أن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب، موضحًا أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

وأكد فيدان، على أن أنقرة لن تقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم محذرًا من عواقب اجتياح الكيان الإسرائيلي لمدينة رفح.

وطالب فيدان، المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، قائلًا "إن الإنسانية تموت كلها بسبب حرب غزة وليس الفلسطينيين فقط".

روابط ذات صلة

تفاقم الأمراض النفسية والإدمان بين المستوطنين الفارين من الحرب

تل أبيب تدرس احتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق قادة الكيان

هل تصدر 'الجنائية' مذكرات اعتقال بحق 'نتنياهو' و'غالانت' هذا الاسبوع؟

نتنياهو يتحدى 'الجنائية الدولية'..قراراتكم لن تؤثر علينا!