القسام تشعل النار بحشود لقوات الاحتلال بصواريخ 'رجوم'

العالم-فلسطين

وذكر الإعلام الحربي لكتائب القسام في منشور عبر منصة "تيلغرام": "استهدفنا تحشدات قوات العدو قرب كيبوتس (مستوطنة) حوليت بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية”

وفي اليوم الـ208 من الحرب الإسرائيلية على غزة، واصل جيش الاحتلال قصف مناطق في رفح جنوبا ووسط قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط مزيد من الشهداء والجرحى، في وقت يشتد فيه قتال محتدم في محاور التوغل.