خبير الزلازل الهولندي يعود بأخبار غير سارة لهذه الدول!

العالم- حوادث

يوم الجمعة الماضي، أفاد فرانك هوغربيتس بوجود نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها، وضربت فعلًا زلازل تايوان واليابان وإندونيسيا، بعد ساعات.

واليوم الأربعاء، كتب في منصة "إكس": "لقد شهدنا العديد من التقلبات الجوية في الأيام القليلة الماضية.. ويمكن أن يشير هذا إلى اضطرابات زلزالية مقبلة".

وأوضح أن المناطق المحتمل وقوع زلازل فيها هي تقريبية، وهي في الأمريكيتين، مرفقًا صورًا توضيحية نشرها على حساب "SSGEOS".

ويرأس الهولندي فرانك هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.

يذكر أن خبير الزلازل هوغربيتس نال شهرة واسعة حين تنبأ بحدوث زلزال كبير، العام الماضي، وهو ما حدث فعلاً في فبراير/ شباط 2023، إذ ضرب زلزال مدمر جنوبي تركيا والشمال السوري.

إلا أن عددًا من الباحثين رأوا أن الأمر لا يتعدى كونه مصادفة، وأن لا علاقة بين حركة الكواكب، والزلازل، كما أن لا أحد يمكنه التنبؤ بحدوث الزلازل إلا قبل وقت قصير جدًا لا يتعدى الدقائق.