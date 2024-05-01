الإعترافات تتوالى..'الوعد الصادق' يُخرج 'الباتريوت' من الخدمة في 'إسرائيل'!

العالم – الخبر وإعرابه

-اولا، نتمنى ان تصل نسخة من هذا الخبر الى العرب المتصهينة، من الذين غاضهم ان تدك ايران، "قبلتهم" بالصواريخ والمسيرات، وتكشف زيف قوتها، وقوة سيدهم الامريكي، بعد ان بح صوتهم وهم يرددون ما قاله المتحدث باسم قوات الاحتلال افيخاي ادرعي، ان ما قامت به ايران، لم يكن سوى "مسرحية".

-ثانيا، نتمنى ان يصل هذا الخبر الى من ردد كالببغاوات ما تناقلته مصادر امريكية واسرائيلية، وكأنه "وحي منزل"، حول اسقاط امريكا وحلفائها، ما نسبته 99 بالمائة من الصواريخ والمسيرات الايرانية، والتي قلص البعض هذه النسبة الى 84 بالمائة تواضعا!. ترى ما رأي هؤلاء الان فيما يقوله مصدر وحيهم (الكيان الاسرائيلي) ، على افتراض ان ما قالته عن عدد الصواريخ التي اطلقتها ايران صحيح ، وهو 8 صواريخ فقط!، والتي تم اسقاط 2 منها، حيث ستنخفض نسبة ما اسقطته امريكا من الصواريخ الايرانية، الى نحو 25 بالمائة فقط!!.

-قلنا في اكثر من مقال، ليس علينا إلا ان ننتظر بعض الوقت، لتتبين لنا الحقيقة، التي حاول الغرب والكيان الاسرائيلي، اخفاءها، عن الراي العام العالمي، عن نتائج الرد الايراني، على العدوان الاسرائيلي على القنصلية الايرانية في دمشق، كما أخفت امريكا خسائرها بعد الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة عين الاسد الامريكية غرب العراق، ردا على اغتيال قادة النصر الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد القائد ابو مهدي المهندس ورفقاقهما الابرار وسط العراق، فعملية التستر لم تدم طويلا، نظرا لحجم الخسائر.

-يبدو ان تداعيات "الوعد الصادق" الايراني، جاءت اسرع مما كنا نتصور، فالكيان الاسرائيلي، ما اسرع ما اعترف بفشل الدفاعات الامريكية في اعتراض الصواريخ الايرانية، ولم يكتف بهذا الاعتراف، بل سبقه اعلان سلاح الجو في الكيان الاسرائيلي، يوما امس الثلاثاء، من انه سيبدأ في التخلي نهائيا، وفي عضون شهرين، عن منظومة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية الأمريكية، بعد اسابيع من الرد الايراني.

-اذا كان هذا هو حال منظومة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية الأمريكية المتطورة، مع الصواريخ الايرانية، فان حال أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية لكيان الاحتلال، مثل "القبة الحديدية"، و"مقلاع داوود"، و "حيتس"، مع الصواريخ الايرانية، لن يكون افضل من حال "باتريوت".

-بات واضحا الان، ان الاسباب التي كانت وراء اصرار امريكا اللافت، بعدم رد الكيان الاسرائيلي على ايران، تكمن بمعرفة امريكا بقوة ودقة الصواريخ الايرانية، وكذلك بمعرفتها بضعف منظوماتها الدفاعية، ومنظومات الكيان الاسرائيلي ايضا، لذلك لم يكن امامها من سبيل، سوى لجم نتنياهو، لمنعه من تكبيد الكيان خسائر لا قبل له بتحملها.

-اخيرا، اذا نجحت، بين 200 و300 مسيرة وصاروخ ايراني، من الاجيال القديمة، في اخراج منظومة "باتريوت" من الخدمة، ترى ماذا سيكون حال باقي المنظومات الدفاعية الامريكية والغربية والاسرائيلية، لو استخدمت ايران اجيالا متطورة من الصواريخ والمسيرات التي لديها؟، بل ماذا سيكون حال الكيان الاسرائيلي، نفسه؟، سؤال سنقف على جوابه كاملا، في حال ركب نتنياهو رأسه وارتكب حماقة اخرى، كحماقة العدوان على القنصلية الايرانية في دمشق.