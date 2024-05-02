اسامة حمدان: المقاومة بخير ولن تتفاوض تحت النار

العالم - فلسطين المحتلة

وشدد حمدان في حديث له على شاشة قناة المنار، مساء الاربعاء، عبر برنامج “بانوراما اليوم”، على ان “قدرات المقاومة لا تزال عالية والمقاومة لا تزال بخير، بينما ألوية النخبة الصهيونية انهارت في قطاع غزة”، واشار الى ان “العدو الاسرائيلي راهن على تراجع قدرات المقاومة ولكن المقاومة كانت قد اعدت العدة”.

واكد حمدان ان الاتصال مع القائدين محمد الضيف ويحيى السنوار دائم”، ولفت الى ان “الاتصال بين قيادة المقاومة في غزة والمكتب السياسي للحركة متواصل وله اساليبه وادواته وهناك اطلاع دائم عن كثب في الميدان”، واضاف “هناك فعل ميداني منسق وتشاور دائم بين محور المقاومة”، وشدد على ان “المقاومة بخير”، وقال “العدو لديه سؤال استراتيجي وهو: إلى متى يمكن ان تستمر هذه المعركة؟”.

ورأى حمدان ان “أحد أهم نتائج هذ المعركة ان محور المقاومة يزداد قدرة وقوة”، وتابع “ما جرى من خلال الرد الايراني على الكيان الصيهوني اسس لمعادلة جديدة”، ولفت الى ان “الذي يدير الرصيف البحري في غزة هو الادارة الاميركية”، واشار الى ان “أي جندي على ارض غزة مسلح هو عدو للشعب الفلسطيني”، واوضح ان “المقاومة احبطت مشروع سلطة سياسية جديدة في قطاع غزة”.

من جهة ثانية، قال حمدان “رحبنا بالوساطة الصينية ولا مانع لدينا من أي أدوار إيجابية”، وتابع “اذا قام العدو بعملية رفح فسيتم وقف التفاوض والمقاومة لا تتفاوض تحت النار”، واعتبر ان “العدو يحاول ابتزاز الجميع بمعركة رفح”.