لليوم الـ 209.. تواصل الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة

العالم - فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -اليوم الخميس- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

والليلة الماضية، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي القصف المدفعي والجوي على عدة مناطق في جنوب وشمال ووسط قطاع غزة، واستهدف بغارات جوية منازل مأهولة في جنوبي القطاع.

وقالت وزارة الصحة بغزة، أمس الأربعاء، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 34568 شهيدا و77765 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و 57 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.