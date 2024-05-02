ديمقراطيون يضغطون على بايدن بشأن رفح

العالم - الأميركيتان

وبحسب وكالة رويترز ، جاء في الرسالة المنشورة أمس الأربعاء "نحثكم على تفعيل القوانين والسياسة القائمة للحجب الفوري لبعض المساعدات العسكرية الهجومية للحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك المساعدات الواردة في تشريع تمت المصادقة عليه بالفعل، لمنع هجوم واسع النطاق على رفح".

ويثير دعم إدارة بايدن الواسع لنتنياهو المخاوف داخل الحزب الديمقراطي، في وقت يتأهب فيه بايدن لمنافسة انتخابية صعبة في مواجهة سلفه الجمهوري دونالد ترمب.

وعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء اجتماعا في القدس على مدار ساعتين ونصف مع نتنياهو، وبعد ذلك كررت "إسرائيل" موقفها بأن عملية رفح ستمضي قدما رغم الموقف الأمريكي وتحذير الأمم المتحدة من أنها ستؤدي إلى "مأساة".

ويشن كيان الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية. ووفقا لتقديرات الأجهزة الحكومية في غزة، هناك أيضا نحو 10 آلاف جثمان دفنت تحت ركام المباني التي دمرها قصف الاحتلال الصهيوني.