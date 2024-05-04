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شاهد.. إنشاء صفوف بديلة عن المدارس المدمرة للطلاب الفلسطينيين

السبت ٠٤ مايو ٢٠٢٤ - ١٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

بدأ عدد من الفلسطينيين بتنفيذ مبادرة تعليمية للأطفال النازحين في منطقة المواصي جنوب غربي قطاع غزة، استهدفت على وجه الخصوص طلبة صفوف الأول والثاني والثالث من المرحلة الأساسية عوضا عن مدارسهم التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وفي واحدة من تجليات التحدي والصمود في أتون حرب الإبادة الجماعية تم إنشاء مدرسة في منطقة المواصي غرب خانيونس لتعويض الفاقد التعليمي حيث إن العام الدراسي متوقف تماماً منذ بدء حرب الإبادة.

تتواجد كاميرا العالم في هذا المكان الذي هو صفا بديلا عن المدارس والرياض الاطفال التي دبرها الاحتلال الاسرائيلي في هذه الحرب التي ما زالت مستمرة.

حيث يجلس هؤلاء الاطفال في هذا المكان بديلاً عن مدارسهم في مناطق النزوح في منطقة المواصي في مدينة خان يونس فهذا صف لتعليمهم وتدريسهم بدلا عن تلك المدارس وتتواجد مئات الالاف من العائلات في هذه المناطق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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