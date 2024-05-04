تفاصيل أجندة قمة منظمة التعاون الإسلامي في بانجول بدورتها الـ15

العالم – خاص بالعالم

القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة في مقدمة القضايا التي تبحثها القمة حيث من المتوقع أن تصدر عنها قرارات مهمة في هذا المجال.

كما ستركز القمة على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام، والنهوض بالحوار، فضلا عن القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي.



وترمي القمةُ الإسلامية أيضاً إلى توسيعِ التعاونِ والتضامن بين الدول السبعِ والخمسين الأعضاء في السعي لتحقيقِ الأهدافِ المشتركة.

ويشاركُ وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في أعمالِ القمة، حيث بحث على هامشها مع نظيرِه المصري سامح شكري أهمَّ الموضوعات المطروحة علي جدولِ أعمالِ القمة، لاسيما العدوانُ الإسرائيلي على غزة، وسبلُ رفعِ المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

أمير عبد اللهيان جدد خلال لقائه بنظيره المصري امتنانَهُ لجهودِ مصر ومواقفِها لوقفِ الإبادة الجماعية في غزة، واستعدادَ إيران لإرسالِ مساعداتٍ إنسانية إلى القطاع، داعياً إلى مساعدة القاهرة في هذا الصدد فيما دان الوزير شكري من جانبه الاعتداءَ الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، مشدداً على ضرورةِ منعِ التصعيد في المنطقة.

وزير الخارجية الإيراني ألتقى أيضاً بنظيره السعودية فيصل بن فرحان وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنانية وأهمية التشاور المشترك لحل القضايا الإقليمية وعلى رأسها الأزمة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

كما بحث مع نظيرته الأندونيسية ريتنو مرسودي العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا ذات الإهتمام المشترك خاصة التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وأهمية تعزيز المساعي لوقف إطلاق النار في القطاع.

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