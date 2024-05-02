باكستان: تعزيز آليات التعاون مع إيران لمكافحة الإرهاب

العالم – إيران

وأضافت زهراء في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي أن الآليات القائمة بين إيران وباكستان لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب تكتسي أهمية بالغة.

وأضافت أن البلدين لديهما الإرادة الصلبة لإرساء الأمن على الحدود المشتركة والنهوض بالسلام والأمن والرفاهية في المناطقة الحدودية.

وأشارت إلى التشاور الثلاثي بين إيران والصين وباكستان في إطار مكافحة الإرهاب وقالت إن هذه الآلية الثلاثية مهمة للغاية، موضحة أنه سيتم الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع المقبل بين إيران والصين وباكستان.

واعتبرت أن الحدود بين إيران وباكستان هي حدود صداقة وسلام ورفاهية وبمنأى عن الإرهاب.