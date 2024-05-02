حزب الله يدك مقر قيادة الفرقة 91 الاسرائيلية في الجليل بالصورايخ

العالم - لبنان

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية ما يلي :



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الاسلامية عند الساعة ‌‎11:25‌‏ ‏من مساء يوم الخميس 02-05-2024، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت ‏بالأسلحة الصاروخية واصابوه إصابة مباشرة.‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 02-05-2024 م

‏23 شوال 1445 هـ

ولا يعد هذا الاستهداف الأول لمقر الفرقة 91 بجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعلنه حزب الله، إذ سبق أن أعلن قصفه بصاروخ في 17 أبريل/ نيسان المنصرم.

وثكنة برانيت هي مركز قيادة فرقة الجليل وتتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة للعدو الاسرائيلي.

وتشن المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) هجمات ضد جيش الاحتلال تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لعدوان إسرائيلي مدمر بدعم أمريكي، خلف أكثر من 112 ألفا بين شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويواصل الكيان الإسرائيلي عدوانه المدمر على غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.