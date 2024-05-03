لحظة استهداف "حزب الله" مبنى لجنود الاحتلال في مستوطنة شتولا

هذا وأعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان "حزب الله" يوم أمس استهدافها لـ3 مبان وانتشارا لجنود الجيش الإسرائيلي وموقعا عسكريا جنوبي لبنان، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وجاء ملخص عمليات المقاومة بتاريخ الخميس 02-05-2024 كما يلي:

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 02-05-2024:

- القطاع الشرقي:

1- ا‏لساعة 15:00 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 15:45 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.‏

-القطاع الغربي:

1- الساعة 23:25 استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت ‏بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏