فيديو خاص: هكذا ساند نشامى الأردن الحراك الطلابي العالمي

العالم - مراسلون

وقالت أمين عام حزب العمال في الأردن رلى الحروب لمراسل قناة العالم: "نحيي الحراك الطلابي حول العالم طوفان الطلاب الذي انضم إلى طوفان الأقصى المبارك ونحيي جميع الشعوب الحية والحرة التي خرجت في كل عواصم العالم نصرة لفلسطين صرة للمقاومة".

وطالب المشاركون بالمسيرة الحاشدة ان يكون هناك امتدادا لتلك الحركات الطلابية لتصل إلى الجامعات الأردنية والعربية مؤكدين ان الجامعات هي نواة التغير واهم اداة للضغط، ويكونوا بذلك شركاء حقيقين بمعركة طوفان الأقصى.

وقال عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة في الأردن خالد الجهني لمراسل العالم: "ونطلاب بامتداد لهذه الحركة الطلابية إلى الدول العربية وأن ترفع أيدي الاستبداد من الجامعات في الأردن وكل العالم العربي حتى ينطلق هذا الشباب مع طوفان فلسطين ويقود مسيرة التغيير من قلب هذه المجتمات حتى زوال هذا الكيان الصهيوني".

ودعى المتظاهرون إلى ضرورة الاستمرار بدعوات المقاطعة وإلغاء الاتفاقيات وإيقاف جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي واهمها الجسر البري ومعاهدة وادي عربة للسلام.

توجه الدوعوات اليوم إلى جميع الحركات الطلابية في الجامعات الأردنية والعربية لضرورة تنفيذ الاعتصامات والوقفات الاجتجاجية والتضامنية مع الأهل في قطاع غزة وذلك ايمانا منهم بانها تشكل الرعب الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء العالم.