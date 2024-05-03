ماهي ملامح المرحلة الرابعة للتصعيد اليمني، وانتفاضة الجامعات الغربية

العالم - بانوراما

الملف الأول: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع؛ بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد باستهداف السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة وذلك حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة. واضاف العميد سريع انه سيتم استهداف السفن المتجهة لموانئ كيان الاحتلال في البحر المتوسط، وان القوات اليمنية لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى.

الملف الثاني: توسعت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عبر جامعات العالم ورفعت شعارات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقطع التعاون مع جامعات الاحتلال.



وعبر الطلاب في مختلف الجامعات عن تضامنهم مع طلاب الجامعات الأميركية الذين يتعرضون للقمع والتضييق من قبل قوات الأمن. واقتحمت الشرطة الفرنسية المبنى الرئيسي لمعهد الدراسات السياسية وسط باريس، لفض اعتصام الطلاب المتضامنين مع غزة، ونصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيّدين للفلسطينيين في مكسيكو خياماً أمام 'جامعة المكسيك الوطنية المستقلّة'، أكبر جامعة في البلاد، وذلك احتجاجاً على استمرار العدوان على قطاع غزة، واحتشد مئات الطلاب أمام واحدة من أبرز الجامعات الأسترالية في سيدني، مطالبين إياها بسحب استثماراتها من الشركات التي تربطها علاقات بكيان الإحتلال.

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