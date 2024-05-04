حراك طلابي عالمي غير مسبوق تضامناً مع غزة يتوسع 

العالم-فلسطين

ومع تواصل انتفاضة طلاب الجامعات الأميركية التي باتت تتصاعد حدّتها، تتوسّع التعبئة الطلابية في عدد من الدول تضامناً مع قطاع غزة، غداة دعوة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أن يسود النظام في الجامعات الأميركية، فيما أخلت الشرطة الفرنسية مبنى معهد العلوم السياسية في باريس من المتظاهرين بلا حوادث.

وفي 18 إبريل/ نيسان الماضي، بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاماً بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات الأميركية، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

ولاحقاً، اتسع الحراك الطلابي غير المسبوق في دعم فلسطين بالولايات المتحدة، إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند شهدت جميعها مظاهرات داعمة لنظيراتها الأميركية ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.

وأفادت وكالة سي أن أن الأميركية بأن إدارة جامعة كاليفورنيا ريفرسايد توصلت إلى اتفاق مع طلبتها يضمن إنهاء مخيمهم الاعتصامي، بعد أن تعهدت الجامعة بالشفافية والإفصاح عن الاستثمارات وبرامج التعاون الأكاديمي مع مؤسسات خارجية.

وأفادت وكالة سي أن أن الأميركية بأن هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة إيموري بولاية جورجيا سيصوتون لصالح حجب الثقة عن رئيس الجامعة، على خلفية استدعائه الشرطة ضد الطلاب المحتجين.

وقالت إدارة جامعة شيكاغو في الولايات المتحدة أن هناك معلومات "حول وجود مشادات جسدية" في الحرم الجامعي، مشيرةً في بيان إلى أنه في غياب اتفاق مع المحتجين، فإن الوقت قد حان لتفريق الحشد.