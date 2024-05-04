من جديد.. السويد تسمح بالاساءة للقرآن الكريم

العالم - اوروبا

وفي وقت سابق، ذكرت قناة SVT أن "الشرطة السويدية تلقت طلبا آخر لتنفيذ فعالية تتعلق بحرق القرآن في 3 ايار، أي قبل يوم واحد من بدء مسابقة يوروفيجن".



وجاء في الخبر: "أعطت الشرطة الإذن، بحرق القرآن يوم الجمعة في ميدان غوستاف أدولف في مالمو".



ونوهت القناة بأنه "يشرف على تنظيم الفعالية شخصان سبق لهما أن أحرقا القرآن".



وشددت الشرطة على أنها، تعتزم اتخاذ كل التدابير اللازمة لكي تتم الفعالية بهدوء قدر الإمكان ، بحسب تعبيرها.

والمثير للسخرية أن المتحدث باسم الشرطة بير إنجستروم حث الجميع في منطقة مالمو على التزام الهدوء وتجاهل الفعالية التي وفقا له، تهدف إلى "الإساءة والغضب"بدل ان ينتقد الجنحة التي تسيء الى اكثر من مليار مسلم، ويحول دون تنفيذها .