صحيفة عبرية تدعي : حماس وافقت على المقترح المصري لوقف إطلاق النار

العالم - فلسطين

وأضافت الصحيفة أن حماس حصلت على وعد أمريكي بأن الهدنة المؤقتة ستتحول لوقف إطلاق نار دائم.

من جانبه قال موقع والا العبري إن وفداً من حماس سيصل إلى القاهرة اليوم السبت لتقديم إجابة رسمية نيابة عن الحركة بشأن الاقتراح المصري بشأن صفقة الأسرى.

وأضاف الموقع أن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون الرد الرسمي، ولاحظوا من المؤشرات التي لديهم بحسب زعم الصحيفة، إن حماس ستوافق على تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة دون التزام رسمي من إسرائيل بإنهاء الحرب، لكنها ستضع شروطا صارمة فيما يتعلق بعدد الأسرى الذين سيطلق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطالب بهم بالمقابل”.

وتابع الموقع أن”رد حماس من المتوقع أن يكون “نعم”، ولكن يتضمن شروطا صعبة للغاية، وعلى حد قول مسؤول اسرائيلي فإن حماس لن تغلق الباب أمام استمرار المفاوضات، بل ستستمر في وضع شروط قاسية”.