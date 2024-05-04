قمة منطمة التعاون الإسلامي في بانجول .. التوقيت والدلالات

العالم - مراسلون

وقال موفد العالم في بانجول، إن القمة تأتي في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لذا؛ هناك تعويلا كبيرا على مخرجات هذه القمة.

وأضاف، أن قمة الحضور فيها متواضع حيث اختصر على حضور وزراء خارجية الدول الإسلامية ما عدى حضور ثلاثة روساء دول، وذلك لأسباب عدة منها عدم توفر البنية التحتية في بانجول من أجل ترتيبات الإستضافة، وكذلك كونها دولة صغيرة جدا ولم تشهد حدث سياسي بهذا الزخم منذ استقلالها من بريطانيا.

وأشار موفد قناة العالم، إلى أن القمة ورغم الحضور المتواضع فيها على مستوى روساء الدول لكن من المقرر أن يصدر عنها بيانيا مهميا الأول حول القضية الفلسطينية ذات بنود قوية والثاني حول بيان قمة بانجول الذي يدور حول التنمية المستدامة للدول الإسلامية.

هذا ووصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان فجر اليوم السبت الى بانجول عاصمة غامبيا على رأس وفد للمشاركة في اجتماع القمة الـ15 لمنظمة التعاون الاسلامي.

وسيشرح أمير عبداللهيان، خلال حضوره هذا الاجتماع، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التطورات في العالم الإسلامي والإقليمي والدولي، وخاصة الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

كما سيلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول الإسلامية على هامش هذه القمة.