فيديو خاص: مستجدات العدوان على غزة في اليوم 211

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في غزة إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب ثلاثة مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 26 شهيدا و51 اصابة لترتفع حصيلة العدوان ي الى34622 شهيدا و77867 اصابة.

وأضاف، أن غارات إسرائيلية عنيفة استهدف مناطق عدة وسط قطاع غزة وسط قطاع غزة استشهد خلالها اثنين من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلاً لعائلة البلبيسي في محيط مركز شرطة الوسطى على شارع صلاح الدين، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة استهدفت منزلاً لعائلة الباز في مخيم المغازي وسط القطاع.

وارتقى شهيد وأصيب عددا من الفلسطينين أثر قصفا إسرائيليا استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة البصة غربي دير البلح وسط قطاع غزة.



وفي جنوب القطاع أغارت الطائرات الاسرائيلية مجددا على مدينة رفح واستشهد ثلاثة فلسطينين في قصف استهدف شقتين سكنيتين في حي الجنينة شرق رفح كما وقصفت طائرة إسرائيلية منزل لعائلة معمر في بلدة النصر شمال شرقي مدينة رفح. في حين أعلن الدفاع المدني انتشال جثامين 7 شهداء من خانيونس جنوبي قطاع غزة ارتقوا خلال اجتياح المدينة قبل شهرين. كما دمر طيران الاحتلال مبنى بلدية عبسان بغارة جوية.



وفي شمال القطاع ارتقى سبعة شهداء في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة الحوراني بشارع أحمد ياسين في منطقة الصفطاوي شمالي قطاع غزة. واصيب طفلين بقصف طيران الاحتلال محيط مسجد أبو الخير في جباليا البلد شمال قطاع غزة.واستهدفت غارة إسرائيلية اللجان الشعبية لتأمين المساعدات في منطقة التعليم شمالي قطاع غزة ما أدى لاصابة عدد منهم.وقصفت المدفعية الإسرائيلية بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.