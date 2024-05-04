آخر تطورات الاعتداء الإسرائيلي على دير الغصون في طولكرم

العالم - خاص بالعالم

عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي بدأتها الليلة الماضية واستهدفت مقاومين بعد محاصرتهم والاشتباك معهم في منزل ببلدة دير الغصون شمال طولكرم في الضفة الغربية.

وقالت كتائب القسام في طولكرم، في بيان مقتضب، إن مقاوميها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال في دير الغصون. في حين أفادت مصادر محلية، باندلاع اشتباكات مع الاحتلال على بوابة دير الغصون.

وقالت مصادر فلسطينية إن القوات الخاصة الإسرائيلية معززة بالآليات والجرافات، اقتحمت المنزل المحاصر وقامت بتمشيطه بحثا عن المطلوبين بعد أن قصفته بنحو 30 صاروخا، قبل ان تهدم الجرافات جانبا من المنزل حيث سقط شهيد على الأقل ومنع طواقم الإسعاف من الوصول إليه.

كما نشر جيش الاحتلال العديد من القناصين في المنطقة مستهدفين أي شخص يقترب من موقع العملية،فيما اقتحمت القوات الخاصة عشرات المنازل في دير الغصون وفتشتها.

هذا و استهدفت قوات الاحتلال الصحفيين المتواجدين في دير الغصون بقنابل الغاز والصوت ومنعتهم من تغطية الاحداث.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن المقاومين المحاصرين كانوا قد نفذوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عملية بمفترق بيت ليد قرب مدينة طولكرم أدت إلى مقتل مستوطن مجند في قوات الاحتياط الإسرائيلي.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم، كما نشرت بعدها بأيام مشاهد تظهر لحظة استهداف سيارة المستوطن بزخات من الرصاص، مما أدى إلى مقتله وانقلاب سيارته.