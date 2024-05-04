الجبهة اللبنانية واحتمالات الحرب الشاملة مع الاحتلال.. وقمة بانغول الإسلامية.

العالم – بانوراما

وفي المحور الأول من البرنامج.. تأتي هذه التحذيرات بعد تهديد وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الحرب على لبنان ستكون قريبة، إضافة إلى تهديد قائد اللواء الشمالي في جيش الاحتلال أوري غوردين بأن الجيش سيعمل على تقويض قدرات حزب الله القتالية.

وتشهد المنطقة حراكا فرنسيا للتوصل إلى هدنة بين الطرفين، فيما يؤكد حزب الله أنه لن يدخل في أي نقاش حول الوضع في الجنوب قبل وقف إطلاق النار في غزة.

وفي المحور الثاني.. إنطلقت في بانغول عاصمة غامبيا أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة العديد من القضايا التي تهم العالم الإسلامي، لاسيما العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويحضر القمة التي تستمر يومين رؤساء ووزراء خارجية من دول العالم الاسلامي.

ويشارك وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في القمة، والتقى على هامشها نظيره السعودي فيصل بن فرحان، وبحث معه الأوضاع في المنطقة، والعدوان الإسرائيلي على غزة، وسبل إدخال المساعدات إلى القطاع.

كما التقى أميرعبداللهيان نظيره المصري سامح شكري، معربا عن امتنان طهران لجهود مصر لوقف الإبادة الجماعية في غزة، ومبديا استعداد إيران لإرسال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

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