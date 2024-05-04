مراسلنا: قمة بانجول ستخرج بقرار منفصل حول القضية الفلسطينية + فيديو

العالم – خاص بالعالم

ومن مكان القمة الإسلامية في بانجول عاصمة غامبيا أوضح الزميل محمدباقر علي أن القمة بدأت بكلمة للرئيس السابق لهذه القمة وزير الخارجية السعودي بن فرحان حيث تم تحويل القمة إلى الرئيس الغامبي.

ولفت مراسلنا إلى أن الحضور في القمة وزاري أكثر من زعمائي، مبينا أن ثمة بانجول من المقرر أن تخرج بوثائق ومتابعات متعددة من أبرزها قرار منفصل حول القضية الفلسطينية وموقف منظمة التعاون الإسلامية حول الحرب الدائرة في غزة والعدوان الاسرائيلي على القطاع.

واضاف أن من المتوقع أن يتضمن هذا القرار وجوهاً متعددة تدين الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة.

وبين أنه وعلى هامش القمة لقاءات متعددة تعقد خلف الأبواب الموصدة، منها اللقاء بين وزير الخارجية الإيرانية حسين أميرعبداللهيان ونظيرته الأندونيسية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك القضية الفلسطينية والمفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة.

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