الوعد الصادق تعزيز القوة الدبلوماسية الإيرانية + فيديو

العالم – البعد الرابع

عملية وضعت قواعد جديدة ورسخت معادلات مهمة وأربكت حسابات العدو.. فلم تكن العملية عسكرية ذات أهداف تدميرية.. ولم يكن هناك حاجة لكل هذه الدول لاعتراض تلك القذائف.. ولا ينبغي افتراض أن أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى قد سقطوا نتيجة إطلاق مئات المسيرات والصواريخ.

فلقد كانت رسالة سياسية وإعلامية بان إيران ولأول مرة تستهدف الكيان الإسرائيلي بشكل مباشر من الأراضي الإيرانية.

وتستضيف الحلقة الأولى من البرنامج في الإستوديو وزير الخارجية الإيرانية الأسبق والنائب في مجلس الشورى الإسلامي في إيران د.منوتشر متكي الذي شغل مناصب عديدة.. وتحاوره هذه الأسئلة:

1-مسألة عدد الصواريخ التي تم إطلاقها أو الصواريخ التي أصابت الهدف هي مسألة ثانوية وهامشية، والقضية الأساسية هي ظهور قوة إرادة الشعب الإيراني... هكذا وضع قائد الثورة الإسلامية النقاط على الحروف فيما يتعلق بعملية الوعد الصادق... حبذا لو تتفضلون وتشرحوا لنا وجهة نظركم حيال هذا الموضوع.

2- إيران بردها العقابي على الكيان الإسرائيلي وضعت نهاية لصبرها الاستراتيجي ليحل مكانه الردع الاستراتيجي... كيف ستنعكس هذه العملية العسكرية على الدبلوماسية الإيرانية في المنطقة؟

3- بعد عملية الوعد الصادق إقتنعت قيادة الحرب الإسرائيلية من أن المزيد من التصعيد مع إيران ليس في مصلحة الكيان وأميركا... ماذا عن دور جهاز الدبوماسية الإيراني في إيصال هذه الرسالة لكل من يهمه الأمر؟

4- وزير الخارجية الإيراني أميرعبداللهيان قال بأن عملية 'الوعد الصادق' قدمت تعريفا جديدا لتوازن القوى في منطقة غرب آسيا.. ما هي قرائتكم ونظرتكم للمعادلة الجديدة في المنطقة؟

5- هل تعتقد أن عملية الوعد الصادق سوف تعزز موقع إيران في أي مفاوضات محتملة مع الغرب والولايات المتحدة في المستقبل حول المسائل الخلافية وعلى رأسها الملف النووي؟

6- كيف ترون تداعيات عملية الوعد الصادق على مسار العدوان الإسرائيلي على غزة؟

7- عملية الوعد الصادق أعطت دفعة قوية لمحور المقاومة في المنطقة حيث اعتبر البعض أنها أعادت رسم دور ومهمة محور المقاومة في المنطقة.. هل تتفقون مع هذا الرأي؟

8- نظرا لأنكم أصبحتم عضوا في البرلمان الإيراني الجديد هي برامجكم في مجال الدبلوماسية الإقليمية؟

ويمكنكم متباعة برنامج "البعد الرابع" مباشرة أيام السبت والأربعاء في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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