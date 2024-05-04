متكي للعالم: الوعد الصادق أظهرت جزءا صغيرا من قدرات إيران + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفي لقاء خاص مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "البعد الرابع" أشار منوتشر متكي أن عملية الوعد الصادق كانت في الوهلة الأولى عملية عسكرية هجومية من قبل القوات الإيرانية المسلحة نفذتها بعد الحرب الصدامية المفروضة على إيران، وكان لها مستواها وظروفها الخاصة.

وأوضح أن هذه العمليات جاءت ردا على العدوان الإسرائيلي الجبان على سفارة إيران في دمشق والتي استشهد فيها عدد من أبناء إيران.

ولفت إلى أن هذه العمليات أظهرت جزءا صغيرا من قدرات إيران ضد الكيان الصهيوني، حيث أكد هذا الهجوم أن أي طائر صغير يهاجم فضاء إيران فسوف يهاجم هو والمكان الذي حلق منه.

وأضاف متكي: أما أجواء العمليات فقد كانت أجواء خاصة.. لأول مرة وبغض النظر عن المناورات استطاعت إيران أن تطلق مئات الصواريخ والمسيرات من الأنواع المختلفة من خلال منهاج مدروس ومخطط دقيقا و تهاجم عدوها.

وأشار إلى أن العدو كان يرى كابوسا في تلك الليلة التي تم بها الهجوم الإيراني على الأراضي المحتلة، حيث طارت أكثر من 200 طائرة مسيرة، وحلقت كذلك صواريخ متعددة نحو أهدافها.

ولفت إلى أن أربع دول من الدول المعروفة بالدول النووية أي أميركا وفرنسا وبريطانيا والكيان الصهيوني تصدت لهذا الهجوم الإيراني، وكانت على استعداد لمجابهة ومواجهة هذا الهجوم ولإبطال مفعوله.

وبين أنه: ولكن بحيل مختلفة من قواتنا العسكريات حيث شاغلت قواتنا المسلحة هذه القدرات العسكرية للعدو واستطاعت صواريخ إيران أن تدك أهدافها بقوة.

وخلص متكي إلى القول: كان هذا تدريب وتمارين لقواتنا العسكرية خارج نطاقها الجغرافي.. ونحن كما تعلمون تأتينا تهديدات من الخارج.. لذلك اختبرت قواتنا المسلحة استعداداتها وجهوزياتها بكل نجاح.

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