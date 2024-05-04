تبون: البشرية فقدت في فلسطين المحتلة كل مظاهر الإنسانية

العالم - الجزائر

وأوضح الرئيس تبون, في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول, نذير العرباوي, خلال انعقاد القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الاسلامي, أن "ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، من قبل الاحتلال الإسرائيلي, منذ أكثر من ستة أشهر، هو حرب إبادة جماعية".

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المنظمات والمؤسسات الدولية "تقف عاجزة سياسيا أمام هذه الجرائم عن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، رغم أنها لطالما تغنت بتمسكها بالسلام وبحوار الحضارات بين الأمم"، مشيرا إلى أن "البشرية فقدت في فلسطين كل مظاهر الإنسانية والحضارة، فلا قانون، لا مبادئ، لا قيم ولا أخلاق".