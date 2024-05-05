صنعاء تعرض استضافة المكتب السياسي لحركة حماس

العالم - اليمن

وفي هذا الاطار قال القيادي في حركة أنصار الله اليمنية "محمد البخيتي": "إن صنعاء تتشرف باستضافة المكتب السياسي لحركة حماس مهما كانت العواقب وحتى لو أطبقت السماء على الأرض.

وأرفق البخيتي تدوينته على منصة "إكس" بمقال نشرته وكالة "رويترز" يفيد بأن "قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب".

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مطلع أن قطر قد تغلق المكتب السياسي لحماس كجزء من مراجعة أوسع لوساطتها في الحرب بين الحركة وإسرائيل.

وقال هذا المصدر المطلع إن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي بالدوحة.

وأضاف أن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت الدوحة ستواصل التوسط في الصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر الماضي أم لا، وفق الوكالة.

وفي 20 أبريل الماضي أبدت جماعة "أنصار الله" اليمنية استعدادها لاستقبال قيادات حماس.