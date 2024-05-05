اليمن.."أنصار الله" تتوعد 'اسرائيل' بعمليات "أكثرجرأة" ضدها في المستقبل

العالم - اليمن

وأكد أنه في حال أوغل الاحتلال أكثر وتمادى في عدوانه على قطاع غزة، مشيرا إلى توسيع رقعة النار مع الاحتلال بدخول المرحلة الرابعة.

وقال الفرح في حديث خاص لوكالة "شهاب" الفلسطينية، إن "المرحلة الرابعة من القتال مع العدو الإسرائيلي دخلت حيز التنفيذ بفرض حظر كامل على موانئ العدو الإسرائيلي سواء المطلة على البحر الأبيض المتوسط أو أم الرشراش".

وأشار إلى وجود تنسيق "عالي المستوى" بين القيادة اليمنية وقيادة المقاومة الفلسطينية.

واضاف "الإجراءات المسلحة واضحة، بضرب أي سفينة تصل إلى تلك الموانئ في المكان الذي نطاله، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر، سيتم رصدها وضربها عندما نتمكن من ذلك".

وأوضح أن الشق الثاني من المرحلة الرابعة، تتعلق بالعملية العدوانية التي يحضر لها الاحتلال في رفح، ويتعلق باستهداف أي سفن تتبع الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي في حال أقدم على اجتياح رفح مشددا على "أن هناك خيارات أكثر جرأة في المستقبل".

وعن مستوى التنسيق بين القيادة اليمنية وقيادة المقاومة الفلسطينية، تحدث القيادي الفرح عن وجود "تنسيق على أعلى مستوى، وهناك تواصل مستمر وهناك اطلاع على مجريات الاحداث في الميدان وهناك جهوزية لدينا كاملة كما لو كنا في الخندق او المترس الأول".

وقال القيادي الحوثي، "أعتقد مستوى التنسيق كبير وهذه الحرب تختلف كثيرا عن سابقاتها من هذا البعد، هناك تنسيق وأخذ ورد من الجميع وهناك إسهام من الجميع وجميعها تتجسد في شعار "لستم وحدكم".

وعلّق الفرح على المفاوضات الجارية في برعاية مصرية وقطرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقول " نأمل أن تصل إلى نتيجة عادلة ومنصفة تستعيد للفلسطينيين حقوقهم ولا يحقق من خلالها العدو ما فشل عنه بالضغط العسكري، العدو يريد أن يخرج بنتائج كبيرة وهو فشل وانهزم ولم يحقق من أهدافه".

وأكمل "عندما يذهب العدو للمفاوضات فهو يريد تحقيق مكاسب سواء في خروج الأسرى دون وقف دائم، أو فيما يتعلق بالتطبيع مع بعض البلدان ومنها السعودية، يريد خروج المنتصر من الحرب، مع أنه فشل وهزم وتعرى وانكشف أكثر وانكشفت العناوين الأمريكية التي كان يتشدق بها الأمريكيون والغربيون، وما حققه العدو هو القتل والإبادة والتوحش الذي لا مثيل له ولا نظير له".

ووجه الفرح رسالة للمقاومة في قطاع غزة، قائلا "مقاومو غزة يمثلون رأس الحربة لكل الأحرار في العالم، ويقفون في المترس الأول للدفاع عن شرف وكرامة الأمة وكل ما سُلب، ونحن نتشرف بهم وبمواقفهم".

وأشار إلى أن الشعب اليمني يرسل رسائله لغزة ومقاومتها في ميادين القتال وساحات التظاهرات والاحتجاجات والزخم الشعبي، ويرسلونها من ميادين التعبئة والاستعداد، "بأننا معكم، ولستم وحدكم، وأنتم تذودون عن شرف الأمة".

هذا وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضية كان المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" اليمنية قد أعلن بدء تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد"، بما يشمل استهداف جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من البحر المتوسط.

وقال المتحدث العسكري باسم الحركة العميد يحيى السريع في بيان : إنه تم "بدء المرحلة الرابعة من التصعيد، والتي تشمل استهداف كافة السفن التي تخترق قرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ (فلسطين المحتلة) من البحر المتوسط في أي منطقة تطالها قوات الحوثيين المسلحة"، طبقا للبيان.

وذكر العميد يحيى سريع خلال مسيرة بالعاصمة صنعاء أن "القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات المعركة في قطاع غزة... والتحضير الجدي لتنفيذ عملية عسكرية ضد منطقة رفح، وكذلك نتابع العرض المطروح على المقاومة، والذي يريد فيه العدو انتزاع ورقة الأسرى دون وقف دائم لإطلاق النار"، حسب وصفه.

وحذر المتحدث في البيان من أنه إن "شن الكيان الصهيوني هجوما على رفح بقطاع غزة، ستقوم قوات المقاومة اليمنية بفرض عقوبات شاملة على جميع سفن الشركات التي لها علاقة بالإمداد ودخول (الموانئ الإسرائيلية) من أي جنسية كانت، وستمنع جميع سفن هذه الشركات من المرور من منطقة عمليات قوات الحوثيين، بغض النظر عن وجهتها".