مجازر الاحتلال الاسرائيلي في اليوم الـ212 من العدوان علی غزة

العالم - فلسطين

وشنت غارتين على حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلا لعائلة فلسطينية، بعد استهدافها منزلاً لعائلة أخرى في الحي ذاته أسفرت عن سقوط ثلاثة جرحى.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة الزوايدة، وغارة مماثلة استهدفت أرضاً زراعية شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

كما طالت غارات الاحتلال موقعا في حي الجنينة شرق رفح، واطلقت طائرات الاحتلال نيرانها شرق مخيمي البريج والمغازي ودير البلح وسط القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا بحي السلام شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من المواطنين.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلاً سكنياً بمنطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

وجنوبا، قصفت قوات الاحتلال مسجداً في بلدة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بجروح.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية شرقي حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

من جانبها، حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، سيندي ماكين، من جديد، من أن شمال قطاع غزة يعاني من مجاعة شاملة، تمتد إلى جنوب القطاع.

وأضافت ماكين أن ما يطلبه البرنامج باستمرار، هو وقف إطلاق النار والقدرة على الوصول من دون عوائق للدخول إلى غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

كما قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة، إنه بالرغم من تحسن الوضع الغذائي بشكل طفيف في قطاع غزة، لكن خطر المجاعة لا يزال قائما.