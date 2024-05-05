نيجيرفان بارزاني يصل إلى طهران

العالم - ايران

وقال ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران ناظم دباغ، عن الزيارة الرسمية لرئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني إلى طهران: إن رئيس إقليم كردستان العراق وصل إلى طهران ظهر اليوم الأحد برفقة وفد رفيع مستوى يضم جعفر الشيخ مصطفى نائب رئيس إقليم كردستان، ومصطفى سيد قادر نائب رئيس إقليم كردستان، ودلشاد شهاب كبير مستشاري رئيس إقليم كردستان، وريبر أحمد وزير داخلية إقليم كردستان وفوزي حريري رئيس الديوان وعبد الله آكره اي مستشار رئيس إقليم كردستان لشؤون إيران.

وأضاف: في هذه الزيارة الرسمية، سيلتقي ممثل إقليم كردستان بكبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك؛ قائد الثورة آية الله السيد علي الخامنئي، والرئيس إبراهيم رئيسي، ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وقال ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران عن أهداف زيارة "نيجيرفان بارزاني" إلى إيران: إن رئيس إقليم كردستان، زار طهران بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وبحث أهم القضايا في المنطقة، وتوسيع العلاقات بين طهران وأربيل و... وسيتقي كبار المسؤولين الإيرانيين.