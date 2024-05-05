لحظة استهداف حزب الله موقع المطلة الاسرائيلي والتجهيزات التجسسية فيه

العالم - لبنان

هذا ورداً على الغارة الإسرائيلية التي أسفرت عن ارتقاء 4 شهداء مدنيين في بلدة ميس الجبل، استهدفت المقاومة مستوطنة "كريات شمونة" بعشرات صواريخ الكاتيوشا والفلق.

وأكدت المقاومة أنّ استهداف "كريات شمونة" جاء رداً على الجريمة المروعة ‏التي ارتكبها العدو الإسرائيلي في بلدة ميس الجبل.

بدورها، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة مستوطن بجروح خطيرة من جراء سقوط احد الصواريخ التي أطلقت من لبنان على شارع في "كريات شمونة".

وأكد مجلس الإقليمي في الجليل الأعلى أنّ "بعد صلية الصواريخ نحو الشمال، لا يوجد الآن كهرباء في المطلة والمنارة".

ويأتي ذلك بعد ارتقاء 4 شهداء مدنيين في غارة شنّتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل الحدودية صباح اليوم.