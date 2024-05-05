مسؤول: زيارة غروسي تأكيد على دعم الذرية الدولية للمجموعات العلمية في إيران

العالم – إيران

وأضاف کریمي ثابت، الیوم الأحد في تصریح للصحفيين من مدينة أصفهان (وسط البلاد)، بأن فكرة عقد مؤتمر دولي للعلوم والتكنولوجيا النووية طرحتها الجمعية النووية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال اجتماع قبل عامين؛ مبينا أن المدير العام للوكالة الدولیة للطاقة الذرية وعد آنذلك بالتعاون في عقده.

وتابع: من مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعم مثل هذه الفعاليات الدولية لتطوير المعرفة والتكنولوجيا النووية لجميع أعضائها وعلى هذا الأساس رحبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في بلادنا.

وأوضح هذا المسؤول أن المؤتمر الوطني النووي الإيراني في دورته الثلاثين، والمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية في أصفهان سيعقدان لمدة ثلاثة أيام؛ مؤكدا بأن هذا الحدث يشكل علامة على نضج التكنولوجيا النووية في إيران.

وأكد كريمي ثابت أن: المشاكل الراهنة في العالم سيتم حلها بالتعاون الدولي، وأحد السبل إلى ذلك يكمن في عقد المؤتمرات العلمية، حيث يتبادل المفكرون الأفكار والخبرات حول التحديات.