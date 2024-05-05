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فيديو خاص يكشف عن معلومات مهمة حول عملية كرم أبو سالم!!

الأحد ٠٥ مايو ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية بأن الساعات الاخيرة شهدت تطورات مهمة على صعيد استهداف المقاومة الفلسطينية لمواقع الاحتلال، واهمها استهداف موقع للاحتلال في معبر كرم ابو سالم شرق مدينة رفح.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف مراسلنا أن الموقع تم انشاءه مؤخرا لادارة العمليات وتجهيز وحدات الاحتلال والدبابات لشن هجوم واجتياح رفح، ومنذ بدء عمل هذا المقر زادت كثافة القصف المدفعي على شرق مدينة رفح والمناطق المحاذية باتجاه جنوب قطاع غزة.

وتابع ان المقاومة تمكنت من اطلاق اكثر من 10 قائف من عيار 114 على هذا المركز ما ادى اصابة 10 جنود، وسط معلومات غير مؤكدة عن مقتل 3 الى 4 جنود اسرائيليين.

واوضح مراسل العالم ان مشاهد نشرت لوصول طائرات الاحتلال لانتشال الاصابات من موقع كرم ابوسالم وسط تعتيم حول الحصيلة النهائية للعملية من قبل الاحتلال.

واشار الى ان فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام قالت ان هذه العملية تأتي ردا على جرائم الاحتلال، والتهديدات المستمرة باجتياح رفح.

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