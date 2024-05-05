الرئيس الصيني يصل إلى باريس للمرة الأولى منذ خمس سنوات

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وقال شي جين بينغ في بيان: "خلال الزيارة، سأجري تبادلا متعمقا لوجهات النظر مع الرئيس إيمانويل ماكرون حول تطور العلاقات بين الصين وفرنسا، وبين جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الأوروبي، فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية المهمة الحالية".

وفي إطار جولته الأوروبية، التي ستستمر من 5 إلى 10 مايو/أيار، سيزور شي جين بينغ صربيا والمجر بالإضافة إلى فرنسا.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي بأن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وصل، اليوم الأحد، إلى باريس. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال رحلته إلى فرنسا، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي تعتزم، وفقًا للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، الانضمام إلى المحادثات بين الرئيسين.

والزيارة الحالية هي أول رحلة يقوم بها، شي جين بينغ، إلى فرنسا منذ خمس سنوات، وكما قال مقربون من الرئيس الفرنسي، "تتزامن هذه الذكرى مع الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".