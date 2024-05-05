استمرار تدفق نفط أذربيجان إلى "إسرائيل" عبر تركيا !

العالم - فلسطين المحتلة

وتحتفظ أذربيجان بعلاقات وثيقة مع كل من تركيا والإحتلال الإسرائيلي، ولم توقف تركيا حتى الآن تحميل نفط أذربيجان في ميناء جيهان المتجهة إلى الكيان الصهيوني، بحسب مصادر إسرائيلية لموقع "غلوبس" الإسرائيلي. تعتبر أذربيجان مورداً مهماً للنفط إلى "إسرائيل"، عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان (BTC)، الذي يتم في نهايته تحميل النفط على ناقلات تنقله إلى حيفا.

وفي يناير/ كانون الثاني من هذا العام، تصدرت تل أبيب قائمة وجهات نفط أذربيجان بـ 523.500 طن بقيمة 297 مليون دولار. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، جاءت "إسرائيل" في المركز الثاني بواقع 2.24 مليون طن بقيمة 1.38 مليار دولار. ومن الموردين الرئيسيين الآخرين للنفط إلى الإحتلال كازاخستان ونيجيريا، وفق موقع "غلوبس".

ويتمتع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بعلاقات ممتازة مع رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، ولكن أيضاً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لا يرغب في إلحاق ضرر مباشر بمصالح أذربيجان.

السلاح مقابل نفط أذربيجان

وفي الوقت نفسه، تعتبر تل أبيب مورداً مهماً جداً للأسلحة إلى أذربيجان. وتشمل الأسلحة الإسرائيلية المصدرة إلى ذلك البلد ذخيرة Harop التي تنتجها شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، ونظام LORA (المدفعي بعيدة المدى)، ونظام صواريخ أرض جو باراك MX، الذي اشترته أذربيجان في نوفمبر من العام الماضي مقابل 1.2 مليار دولار. كما باعت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية قمرين صناعيين لأذربيجان في أكتوبر الماضي مقابل 120 مليون دولار، بحسب "غلوبس".