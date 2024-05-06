الاتفاق بين حماس وتل أبيب،هل بات وشيكا.. توسع التعبئة الطلابية عالميا تضامنا مع غزة

عالم - بانوراما

واتهمت الحركة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو بأنه يعرقل شخصيا جهود التوصل لاتفاق هدنة وذلك لما اعتبرته حسابات شخصية.تلك المستجدات تأتي بعد تقارير تحدثت عن صعوبة التفاوض لأسباب سياسية وفنية، حيث لم تتمخض جولة المفاوضات التي عقدت في القاهرة عن أي نتائج.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: توسعت حركة الاحتجاجات الطلابية الداعمة للفلسطينيين والتي انطلقت من الجامعات الأميركية لتشمل عددا من الدول.



أبرزها فرنسا وكندا وسويسرا وإيرلندا وأستراليا والمكسيك وألمانيا والهند وإندونيسيا، إضافة لدول عربية مثل العراق ولبنان واليمن.ويتكرر المشهد الاحتجاجي من توسع الحركة الطلابية حول العالم، حيث يطالب المشاركون إدارات جامعاتهم وحكوماتهم بقطع العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية التي تشن حرب إبادة مستمرة على غزة للشهر الثامن على التوالي.

ويندد المتظاهرون بسياسة الولايات المتحدة الداعمة لـ"إسرائيل" في حربها على قطاع غزة، وطالبوا بوقف فوري للحرب، وعبروا عن دعمهم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. ومنذ الثامن عشر من أبريل/نيسان الماضي، تشهد الجامعات الأميركية حراكا طلابيا داعما لقطاع غزة في مواجهة الحرب العدوانية الإسرائيلية، لتتسع لاحقا وتنتقل إلى جامعات بدول أخرى.