نداء عاجل من جيش الاحتلال لسكان شرق رفح وتحذير للمنظمات..

العالم-فلسطين

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي خلال إيجاز للصحافيين عبر الإنترنت: "هذا الصباح... بدأنا عملية محدودة النطاق لإخلاء مدنيين بشكل مؤقت من الجزء الشرقي من رفح"، مضيفًا: "هذه عملية محدودة النطاق".

ووفقًا لبيان عسكري لجيش الاحتلال، فإنه سيجري استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام "لتشجيع.. الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".

ووجه الجيش في بيان "نداءً عاجلًا إلى كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح... بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي"، محذّرًا من أنه سيعمل "بقوة شديدة ضد المنظمات.. في مناطق مكوثكم مثلما فعل حتى الآن"، وفق قوله.

وكثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الأخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 22 فلسطينيًا بينهم 8 أطفال إثر غارات للاحتلال استهدفت 11 منزلًا في رفح منذ مساء أمس.

فقد استُشهد 4 فلسطينيين منهم أطفال في قصف الاحتلال على منزل في شارع الجامعة شرقي المدينة.

وأفادت "وفا" باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف طيران الاحتلال الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة.

كما استشهاد 9 أشخاص منهم أربعة أطفال جراء غارة استهدفت منزلًا في حي السلام بمدينة رفح. وتظهر الصور دمارًا كبيرًا في المنازل المستهدفة.

وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق أمس 5 جثامين متحللة لشهداء من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين، بحسب "وفا".